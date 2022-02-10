بريطانية تستعد للزواج من شبح.. والمدعوون أموات!

المصدر: البيان

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تستعد المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية بروكارد من أوكسفوردشاير للزواج من شبح.

وادعت الفتاة، التي تبلغ من العمر 38 عاماً، بأنها وقعت في حب إدواردو، الذى أكدت على إنه شبح لجندي يعود للعصر الفيكتوري، والذي ظهر لها العام الماضي في منزلها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو "البريطانية.

وتستعد المغنية خلال هذه الفترة للزواج من حبيبها الشبح، حيث قالت بروكارد: "أنا وإدواردو نتجادل حاليًا حول موعد الزفاف.. أريد حفل زفاف صيفيا لكنه يكره الحرارة، ويختفي كثيرًا ولأسابيع، لم نصل إلى أي اتفاق".

وعن طرق التواصل بينها وبين الشبح، قالت :" إدواردو يرسل لب رسائل مموهة في الحمام من خلال بخار الماء وأيا كان ما أريد أن أسأله عنه، فإنه يجد طريقة للتواصل مرة أخرى".

وأشارت إلى الزواج من شبح يعتبر مهمة صعبة، حيث رفضت العديد من الكنائس فكرة هذا الزواج، حيث قالت :"لقد تم طردنا من عدد قليل من الكنائس وتعرضنا للتهديد بطرد الأرواح الشريرة بالفعل، أريد حفل زفاف أبيض ضخما ولكن الكثير من الناس لا يمكنهم رؤية ذلك".

وعن المدعوين الذين تريد العروس دعوتهم في حفل زفافها، قالت :" حلمي هو الحصول على مزيج انتقائي من الأشخاص في حفل الزفاف.. لذلك سأدعو الشخصيات التاريخية المفضلة لدي، مثل إلفيس ومارلين مونرو وويليام شكسبير ".

وأضافت :"يريد إدواردو بشدة أن يكون أحد زملائه الجنود من المدعوين، كما تشمل قائمة الضيوف أيضًا الملك هنري الثامن وجوني كاش".

وتقدم إدواردو لخطبة بروكارد في نوفمبر 2021 عندما وجدت خاتمًا من الألماس على وسادتها، مدعية إنه ترك لها الخاتم وأجابته بـ"نعم" على عرض زواج منها، حيث قالت: "ذات صباح استيقظت لأجد خاتمًا على وسادتي.. وظننت أنني أحلم وأعتقد أنني عدت إلى النوم. وعندما استيقظت اختفى الخاتم. وذهبت للاستحمام ولاحظت ظهور علامة استفهام في البخار.. وفي الليلة التالية حدث نفس الشيء، لكنني استيقظت هذه المرة لأجد الخاتم لا يزال موجودًا. و مرة أخرى، ظهرت علامات استفهام في بخار الحمام. وكان إدواردو يعرض على الزواج منه".