وفاة لوك مونتانييه مكتشف مرض الإيدز

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي لوك مونتانييه، الحائز جائزة نوبل للطب تقديراً لاكتشافه فيروس الإيدز، اليوم، عن 89 عاماً في المستشفى الأمريكي في نويي سور سين، على ما أفاد رئيس بلدية المنطقة الواقعة قرب باريس جان كريستوف فرومانتان اليوم.

ونال مونتانييه جائزة نوبل للطب عام 2008 بفضل اكتشافه عام 1983 مع شريكيه فرنسواز باريه-سينوسي وجان كلود شيرمان فيروس العوز المناعي البشري (إتش أي في) المسبب لمرض الإيدز.

لكنّ عالم الفيروسات الفرنسي أثار الجدل مراراً بسبب نظريات مختلفة أطلقها في السنوات الأخيرة تسببت له في انتقادات كثيرة من نظرائه في المجتمع العلمي.

وعاد اسمه للتداول في السنتين الأخيرتين إثر إطلاقه فرضيات عن فيروس كورونا المسؤول عن جائحة كوفيد-19 نفاها المجتمع العلمي.

وفي ثمانينات القرن العشرين، انشغلت حفنة من المختبرات حول العالم باكتشاف مصدر مشكلة صحية غامضة سُميت مرض 4H، وكان مونتانييه المولود في الثامن من أغسطس 1932 في منطقة إيندر وسط فرنسا، يقود حينها منذ 1972 مختبراً متخصصا في الفيروسات القهقرية وتلك المسؤولة عن الأمراض السرطانية في معهد باستور.

وفي 1983، نجح مونتانييه مع شريكيه باريه-سينوسي وشيرمان في عزل فيروس قهقري جديد.