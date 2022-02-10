بنفس طريقة وفاة ريان .. مصرع طفل ليبي بعد سقوطه في بئر

المصدر: البيان

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توفي الطفل الليبي، هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه، في بئر سطحي، أي ما يعرف محليا بـ "الماجن" الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يبحث عن ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي 5 أيام داخل بئر في منطقة شفشاون المغربية.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع.