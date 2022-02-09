وفاة أستاذة جامعية في مصر بعد سقوطها من شرفة منزلها

المصدر: البيان

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لقيت أستاذة جامعية بمحافظة المنوفية في مصر مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن الدكتورة آلاء رمضان خليل، وهي عضو هيئة التدريس بكلية الطب في جامعة المنوفية، وصلت إلى المستشفى جثةً هامدة.

وتبين من الفحص المبدئي أن هناك تهشماً كبيراً بالجمجمة ناتجاً عن سقوط من مكان مرتفع.

وتسبب الحادث المريب في صدمة كبيرة انتابت زملاء الضحية البالغة من العمر 27 عاماً.

وأكد أهالي القرية التي تنتمي إليها آلاء سقوطها من شرفة المنزل، وتكثف الشرطة تحرياتها والتحقيق مع زوجها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه بالتزامن مع تشريح جثمانها.

يُذكر أن المتوفاة وضعت مولوداً قبل 12 يوماً، ليعقب هذا النبأ السعيد آخر حزين، إذ سيجري تشييع جثمانها خلال الأيام المقبلة.