بعد 6 سنوات.. تحرير تمساح من إطار دراجة نارية (فيديو)

المصدر: وكالات

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أخيراً تخلص تمساح في إندونيسيا يبلغ طوله 4 أمتار، من إطار دراجة نارية طوق رقبته مدة ست سنوات، حسبما أفادت تقارير إعلامية إندونيسية، اليوم الثلاثاء.

وتمكن رجل (35 عاماً) من منطقة سراجين في جاوة الوسطى يُدعى هيلي، من تحرير التمساح. ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية عن هيلي، قوله: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع".

وجاء الرجل إلى نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى خصيصاً ليحاول إزالة الإطار من حول عنق التمساح، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين.

كان من بين من حاولوا تخليص التمساح من الإطار قبل ذلك مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي ماتيو نيكولاس رايت وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، إضافة إلى خبير الحياة البرية الأمريكي فورست جالانت، الذي حاول إنجاز المهمة في فبراير ومارس 2020.

وأعلنت السلطات في بالو عن مكافأة للشخص الذي يملك الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.

وقال هيلي إنه استخدم الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران لجذب التمساح إلى الشاطئ. ونجح في المهمة، أمس الاثنين.

وأوضح أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ. وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التمساح وقد تم تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش بينما كان هيلي يرفع الإطار عن رقبته. وقد تم إطلاق التمساح مرة أخرى في النهر.