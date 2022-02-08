مثل "توم وجيري" سعودي يستعين بقط لإخراج فأر من سيارته "فيديو"

المصدر: البيان

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استعان خبير سيارات سعودي بقط من الشارع لإخراج فأر سكن داخل سيارته وقام بتقيطع عدد من الأسلاك الكهربائية.

ووثق، أحمد الشهري، عبر عدة مقاطع فيديو نشرها في حسابه بتويتر معاناته مع الفأر الذي سكن تحت غطاء ماكينة سيارته، ولحظة استعانته بقط من أجل إخراج هذا الفأر.

ونشر الشهري 4 مقاطع في فيديو، مشيرا إلى قيام الفأر بتقطيع أسلاك مركبته والتسبب في تعطلها، بعد أن أوقفها لمدة شهرين عن العمل، حيث بين الفيديو خبير السيارات يستعين بقط من أجل إخراج الفأر، في حين باءت محاولته بالفشل، حيث علق قائلا: "السيارة شهرين ما اشتغلت، ويوم جيت اشغلها مافيه كهربا.. لقيت مقطع الظفيرة ولاعب فيها، وجت الفزعة من قطة، وسوينا شوي أكشن، وللأسف ما قدرنا على الفأر للحين".

وفي تغريدة أخرى نشر من خلالها مقطع فيديو لمحاولاته المستمرة لإخراج الفأر، وأضاف الشهري: "الجزء الثاني بين الفأر والقط.. وثائقي إنقاذ الظفيرة"، وظهر في الفيديو وهو يعد القط بعلبة تونا كبيرة إذا ما أتم مهمته.

كما تابع سلسة فيديوهاته، ونشر مقطعين آخرين، حيث وثق قيامه بوضع الفخاخ اللاصقة في محاولة منه للقبض على الفأر، في حين عاد واستعان بالقط مرة أخرى، وعلق بالقول: "الجزء الرابع من واقعة الفأر والقط (توم وجيري)..ما زالت المحاولات مستمرة، وللأسف الظفيرة راحت بسبب أن الفأر قضمها ولعب فيها".