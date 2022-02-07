البحرين.. القبض على شخصين يقومان بتزوير عملات نقدية

المصدر: البيان

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ألقت السلطات البحرينية القبض على شخصين قاما بتزوير عملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

وصرحت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، تمكنت من ضبط شخصين افريقي و أوربي قاموا بارتكاب جرائم التزييف والتزوير لعملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال .

وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغا حول قيام شخصين بتزييف العملات النقدية وتداولها ، لغرض النصب والاحتيال على ضحاياهم من خلال إيهامهم بأن لديهم القدرة على توفير مبالغ مالية لأوراق نقدية أجنبية ، وبناءً عليه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص لذلك ، حيث تم ضبط المذكورين وتفتيش مسكنهم والعثور على الأجهزة والأدوات ومواد كيميائية تستخدم خصيصاً في تزييف وتزوير العملات النقدية.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيداً لإحالة القضية للنيابة العامة ،و تهيب الادارة العامة لمكافحة الفساد و الامن الاقتصادي والالكتروني على عدم الانصياع خلف ما يقوم به المحتالين بمثل هذه الاعمال تنتهي الى الاستيلاء على اموال الضحايا بطرق احتيالية مختلفة .