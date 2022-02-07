ليلة بكى فيها القمر.. رحيل المخرج المصري أحمد يحيى

المصدر: البيان

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غيب الموت اليوم (الاثنين) المخرج المصري أحمد يحيى عن عمر ناهز 77 عاماً بعد مشوار فني طويل.

ونعت نقابة المهن السينمائية وعدد من الفنانين وصناع السينما عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثلة نبيلة عبيد والممثل مفيد عاشور والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وكتب الممثل المصري وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية السابق سامح الصريطي، على صفحته بموقع فيسبوك "فقدنا فنانا أثرى حياتنا الفنية بالعديد من الأعمال الراقية وصديقا رقيق القلب دمث الخلق.. المخرج الكبير أحمد يحيى تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته".

ظهر يحيى لأول مرة في السينما ممثلا وهو طفل في فيلمي (حكاية حب) و(البنات والصيف) قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما.

عمل مساعدا للإخراج مع بعض من أبرز المخرجين المصريين أمثال حلمي حليم وأشرف فهمي وحسين كمال كما كانت له إسهامات بمجالي التأليف وكتابة السيناريو.

أخرج عشرات الأفلام منها (العذاب.. امرأة) و(لا تبكي يا حبيب العمر) و(ليلة بكى فيها القمر) و(غدا سأنتقم) و(حب لا يرى الشمس) و(حتى لا يطير الدخان) و(الموظفون في الأرض) و(يا عزيزي كلنا لصوص) و(كراكون في الشارع).

قدم في مجال الدراما التلفزيونية مسلسلات (السيف الوردي) و(امرأة في شق الثعبان) و(العمدة هانم) و(نعم.. ما زلت آنسة).