بعد ريان.. مأساة الطفل السوري فواز القطيفان تتصدر منصات التواصل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت حكاية الطفل السوري فواز القطيفان المختطف، خلال الساعات الماضية، منصات التواصل الاجتماعي، وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من الخاطفين، وذلك بعد نشرهم مقطع فيديو له.

وظهر في الفيديو، الطفل السوري خلال التعذيب الوحشي الذي يتعرض له، مقابل فدية مادية مطلوبة تبلغ 500 مليون ليرة، ويعادل نحو 143 ألف دولار، فيما عرفت بقضية الطفل فواز القطيفان، وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا.

وجاء ذلك بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له، وهو يتعرض للتعذيب والضرب لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة، مقابل إعادته إليهم، وتم تداول هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان.

فيما تم تداول الهاشتاج في عدد من الدول العربية، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه، ومضى على قضية الطفل السوري المخطوف أكثر من 3 أشهر، ولكن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه أرجعها إلى دائرة الضوء، وبالأخص تزامنا مع قضية الطفل المغربي ريان، الذي كان عالق في بئر عميقة في المغرب، والتي أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، وذلك وسط مطالبات لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال، أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

يذكر انه تم تداول عدد من الصور على صفحات السوشيال ميديا، والتي تظهر للطفل السوري المختطف فواز قطيفان، وتم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ويقول وهو يستنجد من خاطفيه بعبارة مشان الله لا تضربوني.