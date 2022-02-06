غضب عارم في فرنسا بسبب لوحة عبد القادر الجزائري

المصدر: أ ف ب

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أثار تخريب لوحة فنية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر قبل تدشينها، أمس، سخطاً وتنديداً واسعاً في بلدة أمبواز (وسط)، حيث تم اعتقال الأمير مع عدد من أفراد عائلته من 1848 إلى 1852.

وجاء العمل الفني الموسوم "ممر عبد القادر" باقتراح من المؤرخ بنجامان ستورا بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عبر تقريره عن "قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار وحرب الجزائر" الذي سلم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2021.

وقبيل حفل التدشين، اكتشف المارة والحاضرون أن اللوحة الفنية للأمير المنحوتة على صفيحة حديدية من إنجاز الفنان ميشال أوديار، تعرضت للتخريب وأصيب الجزء السفلي منها بأضرار كبيرة.

وصرح رئيس فرقة الدرك هوج لويز بأن "اللوحة كانت في حالة جيدة منذ وضعها قبل عشرة أيام. وعاينت الشرطة التخريب من دون تسجيل أي تبن للعملية"، وأشار إلى أن شرطة البلدية لاحظت الضرر.

وأعلن النائب العام لمدينة تور غريغوار دولان فتح تحقيق في "تخريب خطير لملك المصلحة العامة وملكية شخص عمومي".

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخريب، وقال: "لنتذكر ما يوحّدنا، فالجمهورية لن تمحو أي اسم أو أثر من تاريخها ولن تنسى أياً من إنجازاتها. لن تزيل أي تمثال".

بدوره، شجب وزير الداخلية جيرالد دارمانان "هذا العمل الغبي للغاية"، وأضاف أن "تنامي الأعمال المعادية للدين ليس مؤشراً جيداً إلى صحة المجتمع الفرنسي".

ولم يتم تغيير موعد تدشين المنحوتة التي أعرب تياري بوتار رئيس بلدية أمبواز عن "سخطه" لتخريبها.

وصرح بوتار: "شعرت بالعار للتعامل مع قطعة فنية وفنان على هذا النحو. الشعور الثاني بالطبع هو السخط. إنه يوم توافق من شأنه التوحيد ومثل هذا السلوك لا يوصف".

وأضاف أن "هذه مرحلة تتميز بالتوتر ويزيدها البعض توتراً (...) سنقاوم هذه التصريحات الكاذبة وهذه الأفعال التي تتسم بالعنصرية واللاتسامح".

وأبدى الفنان ميشال أودريار أسفه لرؤية عمله محطماً جزئياً.

وقال: "هذا تخريب مع سبق الإصرار والترصد".

وبحسب رئيس البلدية سيتم إصلاح اللوحة خلال شهر كما قال الفنان.

من جهته، ندّد سفير الجزائر في فرنسا، محمد عنتر داود، بـ"عمل تخريبي دنيء"، داعياً إلى "تجاوز ذلك، فالتقارب الفرنسي الجزائري مستمر. هناك إرادة مشتركة للتقدم إلى الأمام".

أما المؤرخ بنجامان ستورا فندّد بـ"ظلامية وجهل" من خرّب اللوحة الفنية.

وقال: "كان للأمير عبد القادر حيوات مختلفة، فقد حارب فعلا، فرنسا، لكنه كان صديقها أيضاً. من فعل هذا لا يعرف شيئاً عن تاريخ فرنسا، إنهم أمّيون بلا ثقافة، لا يعرفون من هو الأمير" عبد القادر الجزائري.

والأمير عبد القادر بن محيي الدين (1808-1883) شخصية بارزة في تاريخ الجزائر.

ولعب الرجل الملقب بـ"أفضل عدو لفرنسا" دوراً كبيراً في رفض الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر، ويعتبر من مؤسسي الدولة الجزائرية الحديثة.

وبعد استسلامه، سُجن في تولون (جنوب شرق) وبو (جنوب غرب) ثم في قصر أمبواز من 1848 حتى إطلاق سراحه في 1852، وعاش بالمنفى في دمشق.