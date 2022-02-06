الأزهر الشريف ينعى الطفل المغربي ريان

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نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، أثر سقوطه في بئر، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه والتي استمرت على مدى خمسة أيام.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة الطفل ريان ، بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام.