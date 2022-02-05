إحالة رجل أعمال مصري بارز إلى الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر"

المصدر: د ب ا

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أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي بإحالة رجال الأعمال البارز محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر".

ويواجه الأمين اتهامات "هتك عرض سبع فتيات أطفال بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن"، وفق موقع "بوابة الأهرا"م الإلكتروني اليوم السبت.

وطبقا للموقع، "انتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

وأسس الأمين واشترى مجموعة من القنوات الفضائية، ومارس عمله في مجال المقاولات واستصلاح الأراضي.