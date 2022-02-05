ألاف أسماك "النازلي" النافقة تطفو فوق سطح الأطلسي.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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أظهر شريط مصور التقطته منظمة "رعاة البحر" غير الحكومية عشرات آلاف أسماك النازلي تطفو على سطح المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 300 كيلومتر من مدينة لا روشيل الفرنسية في خليج بيكاي.

ويعتقد أن سفينة "مارجيريس"، وهي إحدى أكبر سفن الصيد في العالم، قد تخلصت من الأسماك النافقة بإلقائها في البحر.

وقد فتح تحقيق إداري في الغرض.

وتعدّ أسماك النازلي فصيلة من سمك يشبه القد، وتتضمن أغلب أنواع سمك النازلي.

وتعيش أسماك النازلي في الأساس في المياه الباردة في كلٍ من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، وتوجد عادةً في الأعماق التي تتجاوز 50 مترا في المناطق شبه الاستوائية والمعتدلة والمجاورة لمناطق الأركتيك أو أنتاركتيكا.