القاتل الصامت .. مصرع عروسين مصريين بعد زفافهما

المصدر: البيان

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لقي عروسان مصريان مصرعهما خنقاً بالغاز بعد حفل زفافهما مباشرة بمنطقة بولاق الدكرور في محافظة القاهرة في حادث متكرر في فصل الشتاء في مصر، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية في الواقعة.

وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة الشوربجي بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة العريس وعروسه، وتم نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات بعد معاينة شقة العروسين وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة فيها، وتم إغلاق محابس الغاز، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها في الحادث وكشف وملابساته.

وفي الجيزة أيضا كشفت التحريات في واقعة العثور على جثة فتاة سودانية داخل شقتها بمنطقة المنيرة الغربية عن عدم وجود شبهة جنائية، وقالت إن تسريب غاز السخان وراء الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغًا من المستشفى بوصول جثة فتاة سودانية، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بعد تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام.

كما فارق زوجان الحياة خنقا بالغاز داخل شقتهما في منطقة البساتين، وتبين من التحريات وسماع اقوال الشهود أن شقيق المتوفى ابلغ الشرطة بمحاولته الاتصال بشقيقه دون رد، فتوجه لاستطلاع الامر فوجده وقد فارق الحياة هو وزوجته.