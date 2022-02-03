ذئاب بشرية ترتكب جريمة بشعة هزت الشارع الجزائري

المصدر: وكالات

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اعتقلت مصالح الدرك الوطني في الجزائر 5 أشخاص في ولاية تيبازة متهمين بقضية اغتصاب فتاة قاصر وتحريضها على الفسق، عقب توفيرهم مكانا لممارسة الرذيلة.

وبحسب بيان لمصالح الدرك، اليوم الخميس، تعود حيثيات القضية إلى تقدم شخص في العقد الرابع من العمر ببلاغ عن اختفاء ابنته البالغة من العمر 17 سنة من المنزل العائلي، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.

على إثر ذلك، قامت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة، بنشر الأبحاث وتفعيل مخطط الاختفاء والقيام بدوريات بحث عن المعنية، ليتم العثور عليها في مدينة بئر توتة بالجزائر العاصمة، أين تم تهيئتها نفسيا من طرف أعوان الوساطة الاجتماعية بالفرقة، ثم عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرضها للاعتداء الجنسي.

كما قامت مصالح الدرك بوضع خطة محكمة وتفعيل عنصر الاستعلام، واستغلال الرقم الهاتفي للضحية، ليتم التعرف والتوصل إلى المشتبه فيهم الخمسة وتوقيفهم. في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وكانت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيبازة قد عالجت الشهر الماضي قضية مماثلة، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، عن تهم احتجاز قاصر وممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف، وتسليم مؤثرات عقلية لقاصر وتوفير محل لممارسة الفسق.