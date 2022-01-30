القبض على شاب مجهول اقتحم منزل فنانة شهيرة

المصدر: البيان

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اقتحم شاب ثلاثيني مجهول منزل الفنانة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت.

ونقل موقع «صدى البلد» الإخباري عن وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة الأمريكية قبضت على الشاب بعدما تسبب في تحطم الجدار وبعض أثاث منزل سويفت في ولاية فيرجينيا من شدة الاصطدام.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الشاب المقتحم، ويدعى مورجان مانك، أقدم على فعلته ليعبّر للنجمة البالغة من العمر 32 عاماً عن إعجابه.

وذكرت أن الجرم الذي قام به تسبب في إتلاف ممتلكاتها في أحد العقارات الشهيرة، مشيرةً إلى أن مانك هو أمريكي الجنسية وقد أطلق على نفسه لقب «المعجب المجنون».

وتم إيداعه إحدى المصحات لعلاج الأمراض العقلية، ووجهت إليه الشرطة تهمة القيادة بتهور تحت تأثير بعض المواد المسكرة.