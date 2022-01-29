بالصور .. أحذية العروسين آخر ما تبقى من حادث وفاة العروس المصرية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منطقة كوبري السخنة بمركز بدر بمحافظة البحيرة في مصر، حالة من الحزن والأسى على وجوه الأهالي بعد تحول فرح إحدى فتيات القرية إلى مآتم وتحول مكان إقامة حفل الزفاف إلى سرادق عزاء لاستقبال المعزين بدلا من المهنئين.

وانتشرت بقايا حادث زفة العروسين الذين انقلبت بهم سيارة الزفاف من أعلى كوبري قرية السخنة في المياه، ما بين بقايا ملابس وأحذية ومتعلقات شخصية، وسرعان ما توافد الأهالي على موقع الحادث محاولة منهم لإنقاذ العروسين، لكن قضاء الله كان أسرع ولقيت العروس مصرعها، وتم انتشال العريس وشقيقه وصديقة العروس ونقلهم للمستشفى في حالة خطرة.

وكشف شاهد عيان على الحادث وهو ابن خال «العريس» الذي أصيب في الحادث مع شقيق «العروس» تفاصيل الحادث المروع.

وقال إسلام عماد الصعيدي، نجار، ابن خال العريس، وجار العروس المتوفاة، «كنا قاعدين كلنا في الفرح مستنيين العروس والعريس ووصول الزفة، وقت صلاة العشاء، قبلها أوقفنا الدي جي لإقامة أذان العشاء وفور انتهاء أذان العشاء وقبل الإقامة وجدنا أخت العروس داخلة تصرخ الحقونا الحقونا، العروس والعريس العربية انقلبت بيهم في الترعة، فجينا نجري كلنا على موقع الحادث»، وفقا للمصري اليوم.

وأوضح ابن خال «العريس»: أن «العريس والعروس وأخو العروس وصبحتها والتي هي أصلًا ابنة خالتها كانوا في السيارة التي سقطت في الرياح الناصري والتي كان يقودها أخو العروس، بينما كانت ترافق السيارة سيارة أخرى فيها أخت العروس وأولاد عمها وعماتها وأقاربهم».

وأضاف شاهد عيان على غرق عروسة قرية السخنة في محافظة البحيرة، أن السيارة كانت في طريقها من مدينة بدر إلى القرية على بعد حوالي 100 متر تقريبًا حدث خلل في الفرامل وفردة كاوتش ضربت والسيارة انحرفت لتصطدم بعمود انارة على جانب الطريق ثم لتسقط بعدها في ترعة الرياح الناصري.

وكانت فتاة في العقد الثالث من العمر لقيت مصرعها خلال موكب زفافها في مركز بدر في محافظة البحيرة نتيجة سقوط السيارة في ترعة الرياح الناصري، أثناء «الزفة» أثناء عودتها من مدينة بدر إلى قرية منشأة عامر المشهورة باسم قرية السخنة، ولتسقط في الترعة قبل القرية بحوالي 100 متر.

كانت شهدت محافظة البحيرة، شهدت مساء أمس، مصرع عروس وإصابة عريسها وشقيقها وصديقتها، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بموكب زفة عروسين من أعلى كوبري السخنة بنطاق مركز بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى والمصابين في حالة خطيرة لمستشفى بدر المركزي.