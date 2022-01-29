فستان الزفاف أعاق إنقاذها .. تفاصيل محزنة في وفاة عروس مصرية أثناء الزفة

المصدر: البيان

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كشف شاهد عيان على حادث وفاة عروس قرية السخنة أو منشأة عامر التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة في دلتا مصر، وهو ابن خال «العريس» الذي أصيب في الحادث مع شقيق «العروس» تفاصيل الحادث المروع.

وقال إسلام عماد الصعيدي، نجار، ابن خال العريس، وجار العروس المتوفاة، «كنا قاعدين كلنا في الفرح مستنيين العروس والعريس ووصول الزفة، وقت صلاة العشاء، قبلها أوقفنا الدي جي لإقامة أذان العشاء وفور انتهاء أذان العشاء وقبل الإقامة وجدنا أخت العروس داخلة تصرخ الحقونا الحقونا، العروس والعريس العربية انقلبت بيهم في الترعة، فجينا نجري كلنا على موقع الحادث»، وفقا للمصري اليوم.

وأوضح ابن خال «العريس»: أن «العريس والعروس وأخو العروس وصبحتها والتي هي أصلًا ابنة خالتها كانوا في السيارة التي سقطت في الرياح الناصري والتي كان يقودها أخو العروس، بينما كانت ترافق السيارة سيارة أخرى فيها أخت العروس وأولاد عمها وعماتها وأقاربهم».

وأضاف شاهد عيان على غرق عروسة قرية السخنة في محافظة البحيرة، أن السيارة كانت في طريقها من مدينة بدر إلى القرية على بعد حوالي 100 متر تقريبًا حدث خلل في الفرامل وفردة كاوتش ضربت والسيارة انحرفت لتصطدم بعمود انارة على جانب الطريق ثم لتسقط بعدها في ترعة الرياح الناصري.

وكانت فتاة في العقد الثالث من العمر لقيت مصرعها خلال موكب زفافها في مركز بدر في محافظة البحيرة نتيجة سقوط السيارة في ترعة الرياح الناصري، أثناء «الزفة» أثناء عودتها من مدينة بدر إلى قرية منشأة عامر المشهورة باسم قرية السخنة، ولتسقط في الترعة قبل القرية بحوالي 100 متر.

وأوضح ابن خال العريس، «جرينا على مكان الحادث وعندما وصلنا وجدنا أنهم في داخل الترعة، والعربية انقلبت على ظهرها، وخبطت العمود كسرته نصفين وانقلبت حتى سقطت في الترعة على ظهرها، العجل كان فوق»

وأضاف «الصعيدي» أن «العريس وأخوها وصحبتها خرجوا وحاولوا يطلعوا العروسة معرفوش عشان الفستان فيه جيبونة تحت السوست ما عرفوش يطلعوها، والناس جات وجابوا أحبال وشدينا العربية وعدلناها، وكان أمر الله نفذ وروح العروس راحت لبارئها وطلعنا الجثة ورحنا بيها مستوصف ثم المستشفى العام، وأنهينا إجراءات الدفن وصلينا عليها الجنازة بعد صلاة الفجر.»

وأضاف جار العروس المتوفاة في حادث انقلاب سيارة في ترعة الرياح الناصري في البحيرة أن «أخو العروس مصاب بكدمات من جراء الحادث، وأن العريس حتى الآن لا يعرف بوفاة عروسه وعنده صدمة من الحادث وليس من الوفاة لأنه لا يعرف، وتم عمل أشعة له فثبت وجود مياه على الرئة وتم عمل عملية وتم تحويله على مستشفى منوف في محافظة المنوفية وتم عملية له لسحب المياه من الرئة، ويتم عمل أشعة حاليًا على المخ والقلب والحوض.

وأكد «الصعيدي» أن «حالة العريس صعبة ولا يعرف حتى الآن من معه ولا من يكلمه، ويسأل عن العروس فأخبرناه أنها في المستشفى».

وشرح «الصعيدي» شاهد عيان على حادث مصرع «عروس أثناء الزفة»، أن ابنة خالة العروس التي كانت بجوارها لحظة الحادث أصيبت بصدمة عصبية تعاني منها لأنها شهدت الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس 26 سنة، وإصابة شقيقها الذي كان يقود السيارة و«العريس»، تم نقل المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بدر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل شقيقها والعريس إلى المستشفى المركزي لعمل الإسعافات.