في حادث مؤلم .. مصرع عروس مصرية وإصابة عريسها أثناء الزفة

المصدر: البيان

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لقيت عروس مصرية في العشرينات من العمر مصرعها أثناء موكب زفافها في مركز بدر في محافظة البحيرة نتيجة سقوط السيارة من أعلى كوبري السخنة في نطاق قرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر ولتسقر في ترعة الرياح البحيري التي تمر أسفله.

وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً بسقوط سيارة العروسين من أعلى كوبري السخنة لتسقط في ترعة الرياح البحيري في نطاق مركز بدر.

وبينت التحقيقات سقوط السيارة من أعلى كوبري السخنة في الماء، أسفر الحادث عن وفاة العروس 26 سنة، وإصابة شقيقها والعريس.

تم نقل المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابون إلى المستشفى العام لعمل الإسعافات الأولية اللازمة.