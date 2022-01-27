مصر .. وفاة قارئ قرآن شهير وزوجته وابنه وإصابة 9 من أسرتهم

المصدر: البيان

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لقي الشيخ سيد أحمد عيسى قارئ القرآن الشهير في مصر، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت، مصرعهم، فيما أصيب 9 من أفراد الأسرة بحالة إعياء، نتيجة استنشاق الغاز، في قرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة في دلتا مصر.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثث الضحايا ووجود مصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين فضيلة الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد، ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب أطفال بمستشفى شبراخيت المركزي.

فيما تم العثور على 9 أشخاص في حالة إعياء شديدة، وهم أحفاد الشيخ سيد أحمد عيسى وأمهاتهم، وأكدت مصادر في صحة البحيرة أن سبب الوفاة نتيجة استنشاق الغاز وليس بسبب تسمم الطعام، وكانت معلومات أولية أشارت إلى احتمالية أن تكون الوفاة نتيجة التسمم بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة، تم نقل الجثامين لمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى السموم بالإسكندرية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات، حول ظروف وملابسات الواقعة، والانتقال للمعاينة، وسؤال الشهود والمصابين، وإجراء تحليل عن أسباب الوفاة.