مصر.. سيارة محلية الصنع بديل للتوكتوك

المصدر: البيان

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أزيح الستار في مصر، اليوم، عن نموذج لسيارة محلية الصنع بديلة للتوكتوك.

وفي بيان صادر عن وزارة الدولة للإنتاج الحربي، نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وذكر البيان عن وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، أن "هذه المركبة عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص، لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك، والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)"، حسب موقع "سبوتنيك" .

وأضاف أن "وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة".

ومن جانبها أثنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على المركبة وإمكانياتها، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة.

وقالت إن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين، مشددة على اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

ومن جانبه كشف المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن "المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق غير القياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم دون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي)".

وأوضح أنه "يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل فهذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة".

ولفت بكر إلى أن "المركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية وإعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة".