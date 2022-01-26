مصر.. سائق يتحرش بطفلة وتحرك أمني لتحديد هويته

المصدر: وكالات

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تكثف الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة استدراج سائق سيارة أجرة، لطفلة مشردة والتحرش بها في إحدى العقارات.

وتم تحديد هوية صاحب السيارة الأجرة، والتي تبين أنها باسم سيدة، وأن تراخيص السيارة استخرجت من وحدة مرور تكلا بمحافظة الجيزة.

وكان رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو، رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة التعدي الجنسي من شاب على طفلة، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم، بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

وأظهر الفيديو استدراج المتحرش بطفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بنطالاً أسودًا، ورصدته كاميرات المراقبة أثناء التحرش ووثقت الواقعة، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.

ورصد الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به.