السعودية.. إيقاف 4 مقيمين أساؤوا للعلم الوطني

المصدر: البيان

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على 4 مقيمين بتهمة إساءتهم للعلم الوطني.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة، ضبطت 4 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، لإساءتهم للعلم الوطني، حسب موقع "سبوتنيك".

وأضاف المتحدث، أنه تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم للنيابة العامة.

ودعا المتحدث في تصريحاته إلى "احترام العلم الوطني وصونه، والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه".