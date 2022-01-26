القبض على شخص يدعي النبوة في السعودية

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السعودية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، على ما أفاد حساب الأمن العام السعودي التابع لوزارة الداخلية.

وقالت شرطة الرياض إنها ألقت القبض على مواطن سعودي "بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية"، علاوة على ذلك صدم مركبات في طريق عام وهدد المارة بسلاح أبيض.

وأفادت الشرطة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الشخص وتحويله على النيابة العامة.

ولم تعطِ السلطات السعودية أي تفاصيل أخرى.

وخلال الساعات الماضية، تداول مغردون في تويتر مقطع فيديو لشخص يقف في طريق عام ويوجه شتائم نابية، مردداً عبارات عن نبوته، صارخا أنه "رسول الحق"

يأتي ذلك بعد أيام على ادعاء شخص في لبنان للنبوة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت السلطات اللبنانية تلاحقه بتهم من بينها ازدراء الأديان.

بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، تقدم أمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ببلاغ للنيابة العامة ضد الشخص الذي يدعى نشأت منذر، بعد ادعائه النبوة وأنه "رسول مرسل من السماء برسالة سماوية"، وذلك بالاستناد إلى الأحكام القانونية في قانون العقوبات.