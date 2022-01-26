وفاة طفلة جراء البرد في مخيم الزعتري تثير الغضب والأمن الأردني يكشف الحقيقة

المصدر: البيان

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نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني خبر وفاة طفلة سورية نتيجة البرد القارص في مخيم الزعتري، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن كل ما يتم تناقله عبر عدد من الصفحات والحسابات حول وفاة طفلة سورية داخل مخيم الزعتري جراء البرد القارص هو غير صحيح وعار عن الصحة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم تناقل أية أخبار أو معلومات دون التوثق منها من مصادرها الرسمية، هذا وسيتم ملاحقة وتحديد ناشري مثل تلك الأخبار المفبركة والتي تهدف لإثارة الهلع والخوف داخل مخيمات اللجوء السورية وإحالتهم للقضاء.