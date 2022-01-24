سأطلب فتح قبر محمد الموسى ..خبيرة تكشف أسراراً جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

المصدر: البيان

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كشفت خبيرة الأدلة الجنائية الدكتورة حلا ولد روب في تصريحات لها بأحد اللقاءات عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية الشاب السوري محمد الموسى والمعروفة إعلاميا بـ قتيل فيلا نانسي عجرم .

حيث أكدت حلا ولد روب على أنها تطعن في الفيديو الذي تم تداوله عن الحادث لكي يظهر للرأي العام بأنه حادث سرقة وأن ما قام به زوج الفنانة ” نانسي عجرم ” الدكتور ” فادي الهاشم ” هو دفاع عن النفس .

وفي أحدث التصريحات عن الجريمة، اتهمت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب الدكتور فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بتعمّد قتل الشاب السوري محمد الموسى في الفيلا الخاصة به، وقدمت تفاصيل ومعطيات جديدة حول القتيل الذي اقتحم المنزل، كاشفة عن إجراءات لجأ إليها الهاشم لإخفاء معالم الجريمة.

ورجحت الخبيرة الجنائية، في حوار صحفي أن يكون الموسى قد قتل خارج جدران المنزل ولكن داخل أسوار الفيلا.

وأشارت إلى أن طريقة إطلاق الرصاص، وعدد الطلقات والإصابات في الجسم لا يمكن وضعها في خانة الدفاع عن النفس، مؤكدة أن الأشعة التي أُجريت تعزز الشكوك حول جريمة القتل العمد.

ولفتت الخبيرة الجنائية إلى أنه تم التلاعب بتسجيل كاميرات المراقبة الذي قدمه الدكتور فادي الهاشم عبر عملية مونتاج، لكنه تضمن تناقضات واضحة، مرجحة أن يكون قد جرى إطلاق رصاص في الهواء شبيه بالشهب الناري.

وأبدت الخبير الجنائية استعدادها لتقديم طلب نبش قبر محمد الموسى والتحقق شخصيًا من رفاته كونها طبيبة جنائية ولديها الصلاحية في ذلك، مشيرة إلى أنها لم تتقدم بهذا الطلب حتى اللحظة حفاظاً على مشاعر عائلة القتيل معلقة بالقول: ”سأعمد دوما إلى الكشف عن التطورات التي تطرأ على القضية“.

الجدير ذكره، أن الخبيرة الجنائية حلا ولد روب قد رجحت في وقت سابق أن يكون الشاب السوري ”محمد الموسى“ قد اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه، معلقة بالقول: ”صحيح أن الهاشم طبيب أسنان لكن من المؤكد أن له بعض الأعمال الأخرى التي يقوم بها“.



يذكر أن حادثة مقتل الشاب السوري في فيلا نانسي عجرم تعود إلى بداية عام 2020 .. حيث اقتحم محمد الموسى الفيلا وهو ما استدعى فادي الهاشم إلى إطلاق النار عليه ليلقى مصرعه .. ولم يغلق ملف هذه القضية حتى الآن .