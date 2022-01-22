"تيمكات".. أو احتفالات عيد الغطاس في إثيوبيا (فيديو)

المصدر: البيان

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يحتفل المسيحيون في إثيوبيا بعيد الغطاس والمعروف محلياً باسم "تيمكات" في مدينة غوندار بمنطقة أمهرة التي مزقتها مؤخراً النزاعات الأهلية المسلحة.

وتلطخت احتفالات هذا العام بالخسائر المادية والبشرية، التي منيت بها المنطقة، حيث تعج مستشفيات غوندار بالمقاتلين الجرحى بينما تحزن العائلات على من فقدوها.

وعيد الغطاس، أو عيد الدنح أو عيد العماد، هو عيد يحتفل المسيحيون به في السادس من يناير من كل عام لذكرى معمودية يسوع في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

ومن أبرز مظاهر العيد في المجتمعات الدول ذات الطابع الأرثوذكسي، مثل روسيا و‌بلغاريا و‌اليونان و‌إسطنبول، أن يُلقى صليب في البحر ويقوم شاب بالغوص لاسترجاعه والغطس في بِرك المياه المتجمدة.

ومن مظاهر الاحتفالات في إسبانيا و‌أمريكا اللاتينية خاصًة في كل من المكسيك و‌الأرجنتين تقديم الهدايا من قبل المجوس الثلاثة ويرافق تقديم المجوس الثلاثة الهدايا مواكب واحتفالات ضخمة ترافقه موسيقى عيد الميلاد والزينة والأضواء والمفرقعات.

وتقوم لا بيفانا وهي مماثلة لأسطورة سانتا كلوز أو بابا نويل في الثقافة الإيطالية بتقديم الهدايا للأطفال في ليلة 6 يناير من كل عام.

أما احتفالات المسيحيين الأرثوذكسية الأثيوبيين، فتغلب عليها الطبول وترديد الأغاني الدينية.