المصدر: البيانالبيان

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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة لماكينة صراف آلي بالكامل من داخل أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا في ثواني معدودة.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة داخل المتجر، الذي يقع في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تنفيذ عملية السطو على ماكينة الصراف الآلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ"الجريئة".

واقتحم اللصوص المتجر بشاحنة مساء الثلاثاء الماضي، وقاموا بخلع الماكينة من مكانها بداخل المتجر ولاذوا بالفرار في ثواني معدودة.

وتبحث الشرطة في المدينة عن اللصوص، الذين ظهروا في المقطع، حيث إنه مشتبه بهم في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.

وناشدت الشرطة الجمهور بالمساعدة في تحديد هوية اللصوص الذين يقول رجال الشرطة إنهم ارتكبوا 6 سرقات مشابهة على الأقل.

عملية سطو جريئة.. سرقة ماكينة صراف آلي بالكامل في لحظات (فيديو)https://t.co/3feZvh3oT4#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LTUfKoBsgz — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2022