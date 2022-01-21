6 مدن سعودية تسجّل درجات حرارة تحت الصفر

المصدر: البيان

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كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل طريف 3 درجات تحت الصفر، فيما تسجل جدة والقنفذة 31 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد على صفحته في تويتر أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، كالتالي: طريف 3 تحت الصفر، وحائل وسكاكا والقريات 2 تحت الصفر، وتبوك ورفحا 1 تحت الصفر، وبريدة والمجمعة صفر، والدوادمي وحفر الباطن 1 درجة مئوية، وعرعر والعلا والخرج والرياض 3 مئوية، والأحساء 5، والطائف 6، والباحة 7، والمدينة المنورة 8 درجات مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، فهي كالتالي: جدة والقنفذة 31 مئوية، ومكة المكرمة وجازان 30، وينبع 25، والوجه 22، وشرورة 21، والمدينة المنورة ونجران والطائف وبيشة 20، وأبها ووادي الدواسر 19، والباحة 17، والعلا 16، والدمام وتبوك 13، والرياض والخرج 12 مئوية.