في حادث متكرر .. مصرع عروسين مصريين يوم الصباحية

المصدر: البيان

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في حادث متكرر وخاصة في فصل الشتاء، لقي عروسان مصريان مصرعهما داخل شقة الزوجية بعد حفل زفافهما في منطقة الخصوص، في القاهرة، حيث عثر على جثتيهما في الصباحية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وقررت انتداب طبيب شرعي للكشف عن سبب الوفاة.

كشفت التحريات أن العروسين لقيا مصرعهما بسبب تسرب غاز السخان أثناء الاستحمام في شقة الزوجية، قال والد العريس إن ابنه يقيم في الشقة المقابلة لشقته، وأثناء الاطمئنان عليه في الصباح طرق عليه الباب فلم يستجب، وفقا للمصري اليوم.

وأضاف والد العريس أنه استعان بأفراد أسرته لكسر باب الشقة للدخول إليها، وعثر عليه وزوجته ملقيين على الأرض، تم نقلهما لمستشفى السلام وفوجئ بأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد أعمال الصفة التشريحية، وشيع الأهالي الجثمانين بمقابر العائلة، وطالبت النيابة ضابط الشرطة باستكمال التحريات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين بمنزل الزوجية، نتيجة تسرب من غاز السخان في الشقة، وانتقل ضباط القسم الخصوص إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العريس، 26 سنة، وعروسته، 21 سنة، لقيا مصرعهما إثر تسرب بغاز السخان ولا توجد شبة جنائية في الحادث.