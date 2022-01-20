التفاصيل الكاملة حول مقتل بطلة العالم لكرة السرعة في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف ملابسات العثور على جثة روان الحسيني بطلة العالم لكرة السرعة ملقاة فوق سطح عقار أمس الثلاثاء في مدينة دسوق.

وألقت السلطات القبض على قاتل البطلة الرياضية، حيث تبين أنه شخص مُسجل على قائمة الأشخاص الخطيرين، ويقيم بمدينة دسوق، وكان قد تعقب الشابة من أجل سرقة قرطها الذهبي وهاتفها الجوال، وعندما قاومته قام بخنقها وقتلها.

اعتراف المتهم وتمثيله الجريمة

وشهد شارع الجيش بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تواجدا أمنيا مكثفا تزامنا مع تمثيل المتهم بقتل روان محمد حسنين بطلة العالم في كرة السرعة، جريمته.

وطوقت قوات الأمن المكان وغيرت سير حركة المرور لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة.

قرط وهاتف

واعترف المتهم بقتل بطلة كرة السرعة، حيث قال إنه تعقبها أثناء خروجها من نادي دسوق الرياضي واستغل الظلام بمدخل عمارة "الزعيم" بشارع "الجيش" وهو مكان إقامة خالتها التي كانت ستذهب لزيارتها، وخنقها عدة مرات حتى لفظت أنفاسها.

وأضاف أنه حمل جثتها إلى أعلى سطح العقار ثم استولى على القرط الذهبي الخاص بها وهاتفها المحمول.

مسجل خَطِر

وتبين أن المتهم، ويدعى "إ. م. م" مسجل "خَطِرا"، وتم اتهامه في 17 قضية سابقة في قضايا اتجار بمواد مخدرة وسرقة وبلطجة.

وكان الأهالي قد عثروا على جثة فتاة ملقاة فوق سطح عقار بشارع الجيش في مدينة دسوق، وبالفحص تبين أنها روان الحسيني، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي طالبة بكلية الصيدلة وبطلة العالم السابقة في كرة السرعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة كانت في زيارة لمنزل خالتها قبل مقتلها، فيما قالت أمها إنها تلقت اتصالاً من هاتف ابنتها وتحدث معها شخص مجهول وأخبرها بوجود جثة ابنتها فوق سطح عقار.

الفتاة المجني عليها اسمها بالكامل روان محمد الحسيني، وهي طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، ولاعبة لكرة السرعة، وحصلت مع فريق نادي دسوق الرياضي على المركز الأول على مستوى العالم عام 2016 في البطولة التي أقيمت في بولندا.

وكان كل من وزير الشباب والرياضة السابق ومحافظ كفر الشيخ الأسبق قد كرماها حينها، وبفضلها تم إدراج نادي دسوق الرياضي على خريطة الأندية الرياضية، حيث باتت المدينة تشتهر بهذه اللعبة وتحصد بشكل دائم العديد من البطولات.