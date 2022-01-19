تفاصيل الساعات الأكثر صقيعاً في تاريخ مصر

المصدر: البيان

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تحذيرات كثيرة متداولة بشأن الانخفاض المستمر في درجات الحرارة وتصاعد موجة الصقيع التي تضرب أنحاء جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي مع هطول متقطع للأمطار على أنحاء كثيرة من البلاد.

التحذيرات اختصت مساء غد الخميس وصباح الجمعة، مؤكدة أن درجات الحرارة قد تصل الى 4 درجات تحت الصفر في بعض مناطق القاهرة وكذلك سانت كاترين.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات إعلامية أن البلاد تشهد من بداية هذا الأسبوع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض عن المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية باردة أو شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب قلة أشعة الشمس بسبب وجود السحب وتكونها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض الحرارة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أننا بالفعل شهدنا منذ صباح الأربعاء تساقطاً بالأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومن المتوقع اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار، تكون من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار 6 أيام اعتبارا من الأربعاء 19 يناير.

وظهر من خلال بيان الأرصاد أن الشبورة المائية ستنشط بكثافة يومي الخميس والجمعة أحيانا من الساعة 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد إن الطقس سيشهد أيضًا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة للأرصاد توضح توقعات الطقس مساء الخميس وصباح الجمعة حيث أكدت أن تلك الساعات ستشهد الفترة الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر.

ونشرت الصفحات على فيسبوك وخبراء الأرصاد والأطباء، تحذيرات وتعليمات للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، كما أكدت على المواطنين إغلاق النوافذ جيداً، وشرب السوائل الدافئة.