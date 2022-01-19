لأول مرة.. إدانة سائق بسبب حادث "تيسلا" ذاتية القيادة

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دانت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية رجلاً تسبب في حادث سير بسبب نظام التوجيه الآلي في سيارة "تسلا".

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن هذه القضية تعد أول قضية توجهها المحاكم الأمريكية ضد مستخدمي نظام التوجيه الآلي في سيارة كهربائية.

وبحسب المدعي العام المسؤول في القضية فإن الرجل المذكور كان قد تعرض لحادث سير خطير في 29 ديسمبر 2019، أثناء قيادته لسيارة كهربائية من نوع Tesla Model S في إحدى ضواحي لوس أنجلوس، وكان نظام التوجيه الآلي يتحكم بالسيارة، وأثناء القيادة خرجت السيارة عن الطريق السريع نحو طريق فرعي متجاهلة الضوء الأحمر لإشارة المرور لتصطدم بسيارة من نوع Honda Civic ما تسبب في وفاة شخصين.

وطورت "تسلا" نظام التوجيه الذاتي في سياراتها الكهربائية ليكون قادراً على التحكم بتوجيه المقود والتحكم بأنظمة الفرامل تلقائياً وتوجيه السيارة بشكل مستقل أثناء انتقالها من الطرق الرئيسية السريعة إلى طرق فرعية، ويخضع هذا النظام لمراقبة مستمرة من قبل الهيئات المسؤولة عن النقل في الولايات المتحدة، والعام الماضي بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية هناك تحقيقات تتعلق بحوادث السير المميتة التي تتعلق بنظام القيادة المذكور.