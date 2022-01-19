مدينة سعودية تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 6 تحت الصفر

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية تسجيل درجة حرارة قياسية يوم أمس بلغت 6 درجات تحت الصفر في محافظة طريف، وهي أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام، تليها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر، مشيراً في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.

وتوالت درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق المملكة، حيث سجلت الصغرى في تبوك 3 درجات مئوية، والمدينة المنورة 9 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية، ومكة المكرمة 16 درجة مئوية، وسوف يصدر المركز تقريراً إلحاقياً عن استمرار الكتلة الباردة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم، خصوصا على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والقصيم، وكذلك على منطقة تبوك، ولا تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان)، مع توقع تكوّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية. وكانت المناطق الشمالية شهدت موجات صقيع بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي، مصحوبة بتساقط الثلوج على محافظة طريف، وأمطار خفيفة على المحافظات الشمالية من المملكة، فيما شهدت المناطق المكشوفة تجمد أحواض سقيا المواشي من البرد حتى وقت متأخر من صباح أمس.