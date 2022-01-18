مانهاتن تشهد العام المقبل أول مطعم "NFT" في العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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مشهد المطاعم في مانهاتن، أشهر مناطق مدينة نيويورك الأمريكية على موعد العام المقبل مع أول مطعم من نوعه على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال "NFT"، وكل ما تحتاجه هو أن تكون مالكاً لرمز مطعم "فلايفش" غير القابل للاستبدال للاشتراك في قائمة الطعام البحري "المستوحاة من العالم". إنه مشروع جديد يحمل توقيع رجل الأعمال غاري فاينرتشاك، وفقاً لما جاء في موقع "مورنينغ برو".

قد تبدو الفكرة غير لافتة للوهلة الأولى، لكنها لن تكون كذلك إذا فكرنا بالأمر على أنه أقرب إلى ناد اجتماعي كما "سوهو هاوس". وتراهن علامة "فلايفش" على مواصلة الناس شراء الرموز كوسيلة للإشارة إلى المكانة الاجتماعية بشكل مشابه لامتلاك ساعة أو سيارة فاخرة.

ويشار إلى أن "فلايفش" قد باعت 1501 رمز خلال هذا الشهر لجمع ما يقارب 15 مليون دولار من أجل المشروع. ووفقاً لموقع مطعم "فلايفش كلاب" يحتاج الزبائن لشراء عضوية باستخدام العملة المشفرة لتناول الطعام في المطعم ويبدأ معدل الأسعار بـ2.5 إيثريوم أو ما يقارب 8500 دولار، في حين سيتم دفع ثمن الطعام بالدولار الأمريكي.

كان فاينرتشاك قد أعلن عن المطعم عبر "سي إن بي سي" ويبدو أنه سيضم 150 مقعداً في مطعم مأكولات بحرية مستوحى من العالم. إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مبدأ الرموز غير القابلة للاستبدال "NFT" مع تجربة من الحياة الواقعية حيث يمكن للزبائن تناول الطعام داخل مطعم معين داخل موقع محدد.