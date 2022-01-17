الصين.. نسبة مواليد غير مسبوقة

المصدر: البيان

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يبدو أن الشيخوخة مصير لا مناص منه للمجتمعات الصناعية الكبيرة، وهو ما استشعرته السلطات الصينية، فرغم إعلانها في مايو من العام الماضي، السماح للأزواج بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال، في خطوة تنسف سياسة الطفلين الحازمة، انخفض عدد المواليد في الصين خلال عام 2021، إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم الإثنين.

ويواجه البلد العملاق، حسب موقع "سكاي نيوز عربية" أزمة ديموغرافية، مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي، وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.

وبلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعداداً للسكان 7.52 ولادات لكل ألف شخص عام 2021، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 2020.

ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الصين نشر تقريره الإحصائي السنوي.

وخففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين عام 2016، ثم 3 العام الماضي.