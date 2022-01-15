00
إكسبو 2020 دبي اليوم

بشخصية من "صراع العروش".. إمام المسجد الحرام السابق يُصوّر إعلاناً ترويجياً

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهر الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي ثان لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقطع على حسابه بتويتر.

 وظهر الكلباني في أولى مشاهده وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية، في مشهد شبهه بعض المتابعين بشخصيات ظهرت بمسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones).

 

ويبدو أن الإعلان يروج لإحدى الفعاليات الجديدة التي يستضيفها موسم الرياض.

تتجاوز مدة المقطع المصور ثلاث دقائق، وقد حقق مشاهدات مليونية.

وعلى عكس تفاعله مع الإعلان الأول، لم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية.

طباعة Email
↑ أعلى