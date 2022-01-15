بشخصية من "صراع العروش".. إمام المسجد الحرام السابق يُصوّر إعلاناً ترويجياً

المصدر: البيان

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ظهر الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام السابق، بإعلان ترويجي ثان لموسم الرياض الذي تتواصل فعالياته في العاصمة السعودية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، المقطع على حسابه بتويتر.

وظهر الكلباني في أولى مشاهده وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية، في مشهد شبهه بعض المتابعين بشخصيات ظهرت بمسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones).

ويبدو أن الإعلان يروج لإحدى الفعاليات الجديدة التي يستضيفها موسم الرياض.

تتجاوز مدة المقطع المصور ثلاث دقائق، وقد حقق مشاهدات مليونية.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

وعلى عكس تفاعله مع الإعلان الأول، لم يرد الكلباني على الاعتراضات والانتقادات المتعلقة بمشاركته في دعاية ترفيهية.