لبؤة تحمي عجلاً صغيراً خلال البحث عن أمه.. فيديو

المصدر: البيان

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ظهرت لبؤة إلى جانب عجل صغير في إحدى متنزهات تنزانيا الوطنية، وهي تقوده إلى قطيعها، في موقف تغلبت فيه "الأمومة" على "غريزة الافتراس"، ووصفه موظفو الحديقة بأنه شكل من أشكال الحب.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينغيتي".

وتحتاج الأسود البالغة، التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغرام من اللحوم يومياً، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.