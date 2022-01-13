الصين: رجل ثلج عملاق وقطار بدون سائق ترويجاً لدورة الألعاب الشتوية

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

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قامت الصين ببناء رجل ثلج يبلغ ارتفاعه 60 قدمًا من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

تباهت الصين مؤخراً بتمثال أبيض أبدعه أكثر من مائة نحّات مجتمعين ليقدموا لجمهور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 رجل ثلج ضخما أخذ موقعه بمدينة هاربين شمال شرق الصين.

وبهدف الترويج للدورة الحالية من الأولمبياد ببكين والترحيب بالزوار، كرست البلاد نحو 120 شخصا نحتوا تمثالاً لرجل ثلج بلغ ارتفاعه 60 قدماً مستخدمين حوالي ألفي متر مكعب من الثلج.

وبحسب موقع "إنسايدر"، وعبر مقطع فيديو بثته شبكة CGTN الصينية فإنه يتوافد نحو 3 آلاف سائح يومياً لزيارة تمثال الثلج.

وفي سياق متصل، كشفت الصين الأسبوع الماضي عن قطار سريع دون سائق، يدعى "فاكسنغ"، من شأنه نقل الرياضيين والصحافيين من وإلى الملاعب الأولمبية في بكين وأماكن الأقمار الصناعية في تشانغجياكو.

وبحسب ما جاء، سيستغرق القطار 50 دقيقة فقط لنقل ركابه من منطقة وسط مدينة بكين إلى الأماكن الأولمبية في تشانغجياكو، وهي رحلة تستغرق عادة حوالي 3 ساعات عبر القطار السريع.