بدء كتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا

المصدر: البيان

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نقش خطاط في مسجد "قول شريف" في قازان الروسية السورة الأولى والرئيسية من القرآن (الفاتحة)، على القماش، أمس، وذلك بمناسبة بدء كتابة القرآن بخط اليد في الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار".

وبـ "البسملة"، بدأ الخطاط كتابة القرآن الكريم، بحسب ما نشرته وكالة تتارستان.

وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: "هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر العام 922".

وأشار ساميغولين إلى أن كتابة المصحف بخط اليد ستساهم في إحياء علم الخط المفقود.

وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة.

ووفق المديرية الروحية للمسلمين في جمهورية تتارستان، سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي.

تقع مدينة بولغار على أطلال المدينة القديمة الأسطورية (بولغار العظيمة) على ضفاف نهر الفولغا، على بعد حوالي 140 كم من عاصمة تتارستان.

يعود تاريخ المدينة إلى القرنين التاسع والعاشر وأصبحت على الفور تقريبًا مركزًا تجاريًا كبيرًا بين روسيا والشرق.

في العام 1236، تم الاستيلاء على البلغار وإحراقها من قبل القوات المغولية، وفي العام 1361 - القبيلة الذهبية، وفي العام 1395 - قوات تيمورلنك. في كل مرة بعد التدمير يتم استعادة المدينة، ولكن في العام 1431، بعد حملة حاكم الدوق الأكبر فاسيلي الثاني، تم تدمير البلغار بالكامل.

بالإضافة إلى الآثار القديمة، في منطقة العاصمة التجارية السابقة، بقيت قرية بولغار وجدران مسجد كبير مع مئذنة من القرن الثالث عشر.

وتم افتتاح المسجد الأبيض على شرف الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في منطقة الفولغا.

في العام 2014، تم إدراج المسجد الأبيض في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وهو اليوم مكان حج لمسلمي روسيا.