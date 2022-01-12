الشابو متهم مجدداً .. شاب يذبح زوجته تحت تأثيره

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري على ذبح زوجته أمس الثلاثاء بسبب خلافات زوجية، في الوقت الذي أكد العديد من جيرانه أنه يتعاطى مخدر الشابو وهو نفس المادة التي كان يتعاطاها سفاح الإسماعيلية الذي أقدم على قتل جاره وفصل رأسه عن جسده والذي حكم عليه مؤخرا بالإعدام.

وفي التفاصيل فقد تمكن أهالي قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، من ضبط شاب أثناء محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزله عقب قيامه بذبح زوجته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بسبب خلافات بينهما، وتركها تنزف حتى الموت بمنزلهما.

وتلقت الجهات الأمنية في الدقهلية بلاغاً يفيد بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن عدد من الأهالي من القبض عليه خلال محاولته الهرب من أعلى أسطح المنازل المجاورة لمنزله.

وكشفت التحقيقات مقتل عروس شابة (22 سنة-طالبة جامعية)، ووجود ذبح قطعي بالرقبة وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

تم القبض على زوجها (35 سنة)، وبمواجهته اعترف بذبح زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

فيما أكد شهود العيان أن الزوج يتعاطى مخدر الشابو وأنه ذبح زوجته، وكان يحاول الهروب من أعلى الأسطح المجاورة لمنزله، ولكنه سقط وتمكن الأهالي من القبض عليه وظل يصرخ "أنا قتلت مراتي".

وأضافوا أنه عندما صرخ معترفا بقتل زوجته حاولوا دخول المنزل، ولكنهم وجدوه مغلقا من الداخل فقاموا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من فتح الشقة حيث تبين وجود الزوجة غارقة في دمائها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى نبروه، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتحفظ على المتهم على ذمة التحقيقات.

وكان أستاذ السموم بالمركز القومي للسموم في مصر نبيل عبد المقصود، كشف في وقت سابق أن مخدر الشابو الكريستال عبارة عن "ميثامفيتامين"، وهي مادة منبهة تجعل المخ ينتعش، لكن تحدث تشنجات شديدة تشبه الصرع.

وأوضح أن هذا الأمر يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات المحسوبة، والسهر وعدم النوم وقد تؤدي إلى الهوس، بالإضافة إلى أنها تفقد متعاطيها الشهية، وتجعله غير قادر على تناول الطعام، ومن ثم فقدان الوزن.

وأوضح عبدالمقصود أن تلك الأعراض تظهر بمجرد تعاطى مخدر الشابو، لأنه يحتوى على مواد كيميائية تصنع "تحت السلم"، موضحا أن "الشابو ظهر منذ أكثر من عام، وتردد اسمه على السوشيال ميديا أدى إلى تصنيعه تحت السلم، بأسعار أرخص".