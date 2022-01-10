الأمم المتحدة تحتفي بحبوب "الدخن" كغذاء للمستقبل

المصدر: دبي-فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ نحو عقد من الزمن اكتشف الممثل وطبيب القلب الهندي باراث ريدي طعم الدخن للمرة الأولى وها هي الحبوب التي سحرت العالم تصبح طعام المستقبل، وقد أعلنت الأمم المتحدة عام 2023 كعام عالمي للدخن بعد أن طرحت الهند الفكرة. وبدأ الدكتور ريدي أبحاثه حول الدخن ليكتشف فوائدها المتعددة ومن بينها القدرة على إطلاق السكر في الجسم بشكل بطيء خلافاً لما يفعله الأرز. وقد أطلق مؤخراً "ميليت مارفلز" لحث الناس على اتباعه كأسلوب حياة وعلق على المسألة في حديث إلى "صنداي تايمز" قائلاً: " الأمور سيئة بشكل كبير وستؤول إلى أسوأ بالنسبة للهنود في الجيل المقبل. " ويحتفى بالدخن بحبوب باعتبارها "غذاء المستقبل" بفضل ما تملكه من خصائص غذائية مهمة وكإضافة رائعة للنودلز والبسكوت والقرمشات. وتعتمد المخابز الدخن وتضيفها المطاعم المتعددة في الهند إلى لوائح الطعام. وتعمل الهند كأكبر منتج في العالم لحبوب الفطور من الدخن. وفي مارس من العام الماضي تبنت منظمة الأمم المتحدة اقتراح الهند باعتبار عام 2023 العام العالمي للدخن. ويدعو قرار المنظمة لرفع مستوى الوعي بالخصائص الصحية وتوجيه السياسات بشكل أكبر نحو تلك الحبوب. بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى السكر في الدم تخفض تلك الحبوب الخالية من الغلوتين والغنية بالألياف معدلات الكولسترول، كما أنها "قلوية وتملك تأثيراً مهدئاً على الجسم وتساعد الأمعاء." ويعتبر الدخن من الحبوب التي تحتمل المناخ القاسي ولا تحتاج للكثير من المياه كما أن لديها بصمة كربونية أكثر انخفاضاً من القمح والأرز.

فوائد الدخن

يعد الدُخن Millet من الحبوب الكاملة صغيرة الحجم ذات الشكل المستدير، وتم زراعته لأول مرة في آسيا ثم أصبح يُزرع في كل من الهند ونيجيريا والدول الآسيوية والإفريقية، وهناك العديد من أصناف الدُخن بحيث يكمن الاختلاف فيما بينها باللون والنوع والمظهر، وتُمثل البذور الصغيرة الجزء المستخدم لهذا النبات.

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من استهلاك حبوب الدخن ومنها:

حماية صحة

لا شك أن هناك صلة بين الحبوب الكاملة والحفاظ على صحة القلب، لذلك يمكن أن يكون نبات الدخن من الحبوب التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، ويعتبر الدخن غني بالمغنيسيوم الضروري لخفض مستوى ضغط الدم وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

تحسين الدورة الدموية

يعتبر عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر التي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق توسعة الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم

تعتبر نسبة الألياف العالية الموجودة في الدخن خيارًا جيدًا للذين يحاولون خفض مستويات الكولسترول لديهم.

غذاء جيد لمرضى السكري

يحتوي نبات الدخن على مستويات عالية من المغنيسيوم، والذي يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري خصوصًا مرضى السكري من النوع الثاني.

يساعد في عملية الهضم

يساعد الدخن في القضاء على مشاكل الإمساك و الغازات الزائدة والانتفاخ والتشنج خلال عمل الجهاز الهضمي، كما يساعد في التخفيف من قرحة المعدة ويحسن من صحة الكلى والكبد

إزالة السموم من الجسم

يعتبر الدخن مصدرًا جيدًا للفينولات ومضادات الأكسدة، حيث يمكن للعديد من مضادات الأكسدة الموجودة في نبتة الدخن تنظيف السموم من الجسم، كما يمكن أن يساعد الكيرسيتين والكركمين وحمض الإيلاجيك الموجود بنبتة الدخن التي تشجيع جسمك للتخلص من أي المواد السامة التي قد تؤثر على النشاط الإنزيمي لأجهزة الجسم.

التخفيف من أعراض الربو

حيث أظهرت الدراسات حديثًا أن الدخن يحسن بشكل كبير من نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالربو، كما أظهرت الدراسة أن نوبات الصرع والربو حدثت بشكل أقل بكثير عند الأطفال الذين يتناولون كمية كبيرة من الحبوب الكاملة مثل الدخن.

خيار جيد لحساسية القمح

تعتبر حبوب الدخن ومنتجاته مثل؛ طحين الخبز خيارا جيدا للذين يعانون من حساسية القمح نظرا لخلوه من بروتين الجلوتين.