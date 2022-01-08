رجل أعمال مصري شهير .. أسس داراً للأيتام وتحرش بهن

المصدر: البيان

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استمعت جهات التحقيق في مصر إلى أقوال المجني عليهن في القضية المتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين، بعد القبض عليه بتهم الاتجار بالبشر، والتعدي على الفتيات القاصرات داخل دار الأيتام التي أسسها بمحافظة بني سويف، وصدر قرار من النيابة العامة مساء الجمعة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت إحدى الفتيات القاصرات (14 سنة): «المتهم حاول التقرب مني أكثر من مرة وعندما رفضت طلباته جاب ورقة وقالي امضي على الورقة خلاص هتبقي مراتي»، وفقا للمصري اليوم.

وقالت ضحية أخرى إن «المتهم يشغل أغاني بعد نوم المشرفين في غرفة الدار ويقول لنا مين أحسن واحدة فيكم بتعرف ترقص»، وأضافت أخرى أنه ذهب بهن إلى الساحل الشمالي واشتري لهن مايوهات بيكيني.

وكشفت مصادر تفاصيل القبض الأمين من داخل الفيلا الخاصة به بمحافظة القاهرة بتهمة ممارسة أعمال يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام التي قام بتأسيسها في محافظة بني سويف خلال الفترة الماضية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغا بقيام رجل الأعمال محمد الأمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال الضحايا، صدر قرار بالقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت مساء الجمعة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 188 لسنة 2022 وطالبت إدارة مكافحة إدارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية استكمال التحريات في الواقعة.