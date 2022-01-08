قصة العم سالم .. أقدم بائع شاي في جازان السعودية

المصدر: البيان

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بملابسه البسيطة وصعوبة حركته لكبر سنه، يقوم العم سالم، بإعداد الشاي ثم يتولى تجهيز الجلسة ووضع الكراسي ثم يحمل المشروب للزبائن، يبلغ العم سالم من العمر 90 عاما، ويعد أقدم بائع شاي في جازان، ويعمل في هذه المهنة منذ 70 عاما.

يظهر العم سالم ببساطته وابتسامته الجميلة، خلال مقطع فيديو نشره يحيى رياني، وتناقله عنه رواد موقع تويتر والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تعاطفهم وحبهم لأقدم بائع شاي في منطقة جازان.

ويحتوي الفيديو على تعليقات مختلفة لبعض زبائن العم سالم، مؤكدين أنه برغم بساطة الجلسة عند العم سالم، إلا أنها مليئة بالمحبة ويجتمع فيها سكان جازان بالسوق الداخلي لتناول الشاي.

ويقول العم سالم إنه يمارس المهنة منذ عشرات السنين، وأنه يتذكر جيدًا حقبة تسلم الملك سعود الحكم حيث كان عمره وقتها 20 عاما”.

ويعد العم سالم مقصدا للكثيرين الذين يريدون قضاء وقت جميل في جلسات بسيطة لتناول الشاي.

وأشار يحيى رياني في مقطع الفيديو، إلى أن "العم سالم يعتبر أقدم بائع شاي في جازان، ويعمل في هذه المهنة منذ 70 عاما"، لافتا إلى أن "العم سالم يبلغ من العمر 90 عاما.

وأعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا المقطع، معربين عن تعاطفهم وحبهم لهذا العم.