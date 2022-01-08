رضيع يخرج من بطن أمه سكران

المصدر: البيان

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أدى إدمان امرأة على معاقرة الخمور وهي حامل إلى أنها أنجبت طفلاً ظل سكراناً لمدة نصف يوم بعد ولادته.

فكانت المرأة نادرا ما تفيق من سكرها، حيث كانت مدمنة شرب الخمر، ووقعت المفاجأة على رأس الأطباء عندما وضعت هذه الأم السكيرة طفلاً مخموراً وظل لمدة 12 ساعة في حالة سكر بعد ولادته!.

ووفق ما نشرته جريدة أخبار اليوم عام 1963، فإن الأم السكيرة كانت تعيش في لندن، وكتبت المجلة الطبية البريطانية عن هذه الحالة الفريدة من نوعها.

وقالت: "إن الأم كانت تشرب الخمر حتى تفقد وعيها بالرغم من أنها كانت تحمل داخل أحشائها جنيناً، واستمرت هكذا حتى آخر شهرين قبل أن تضع".

وبعد ولادة الجنين ظل يعاني من حالة السكر لمدة 12 ساعة، وعدم شعوره بالراحة، وعزوفه عن النوم، والبكاء الزائد عن الحد، يالإضافة إلى الحركات العصبية التي كان المولود يقوم بها بعد ولادته مباشرة.