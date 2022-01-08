فك لغز "الكوخ الغامض" على القمر

المصدر: البيان

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فكت صور حديثة لغز الكوخ الغامض على القمر حيث أثبتت أنه مجرد صخرة،

وكان العلماء أطلقوا على الشكل الذي ظهر في صور التقطها برنامج الفضاء الصيني على سطح القمر، والذي تبين فيما بعد أنه صخرة .

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وفق موقع قناة الحرة، التقطت مركبة "Yutu-2" الصينية في نوفمبر الماضي صورة "لشيء غريب على سطح القمر" والتي أظهرت مسطحاً يشبه مكعباً هندسياً، حيث بدا شكله دقيقاً جداً بحيث لا يمكن أن يكون مجرد صخرة على القمر.

ونقلت الصحيفة عن موقع تابع لإدارة الفضاء الصينية، أن "الشكل الهندسي المثالي على ما يبدو كان مجرد خدعة في الصورة للزاوية والضوء والظل" والتي تبين أنها مجرد صخرة.

وأظهرت صور حديثة التقطتها المركبة الصينية أن ما كان يشبه "الكوخ الغامض" لم يكن كوخاً على الإطلاق، وهو مجرد صخرة فقط.

وقطعت مركبة "Yutu-2" الصينية أكثر من 1000 متر منذ وصولها قبل نحو ثلاث سنوات على الجانب البعيد من القمر، وهي تعتبر أول مهمة تهبط في فوهة فون كارمان.

وتعتبر الصور "غير الواضحة" أمراً شائعاً في تاريخ استكشاف الفضاء، سواء التي يرصدها علماء فلك ينظرون من خلال التلسكوبات أو لصور تلتقطها كاميرات على مركبات في الفضاء، الأمر الذي يجعلهم يحتاجون للتأكد أكثر من مرة والتقاط صور جديدة.