السعودية.. القبض على شخص صدم مركبة فتاة وتسبب بانقلابها

المصدر: البيان

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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بنه إشارة إلى المقطع المتداول والذي يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عن ذلك انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالتها الصحية مستقرة، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن سعودي، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة، وفقا لصحيفة الرياض.

ويأتي تحرك الشرطة السعودية بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيارة فتاة منقلبة بعد صدمها من قبل سائق آخر.