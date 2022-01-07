منازل ذكية تتكيف مع ارتفاع مستويات البحار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تعاني قرية بحيرة غانفي في بنين بإفريقيا من ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يجبر سكانها بناء منازل خشبية تطفو على سطح الماء، وتلك غالباً تتهالك بمرور الوقت، مما يعرض حياة القرويين للخطر.

وكشف، أخيراً، تصميم لأحد المهندسين المعماريين عن حل لتلك المعضلة يحاكي ما تقوم «السمكة المنتفخة»، وأطلق عليه «القرية المنتفخة»، وهو نظام منازل ذكي يتكيف مع ارتفاع سطح البحر.

وبإيحاء من آلية الدفاع التي تستخدمها تلك السمكة، تصور المهندس نظاماً عائماً يمكنه أن ينتفخ وينكمش استجابة لمستويات سطح البحر.

وحدد المهندس التصميم خلال دراسة الحلقات بالرمال التي تصنعها السمكة المنتفخة تحت الماء، واقترح تجهيز كل منزل بجهازي استشعار: أحدهما يستجيب لمستويات المياه والآخر للأمواج العاتية. وفي أيام المد والجزر الممطرة، يعمل مستشعر «مستوى المياه» بتنشيط مروحة هواء ما يملأ «جلد البالون» بالهواء ويسمح له أن يطفو. وفي الظروف العاصفة، يقوم مستشعر «الصدمة» بملء الجلد بالماء مما يزيد الوزن ويمنع انجراف المنازل.