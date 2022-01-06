تطور جديد في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة في مصر

المصدر: البيان

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ألقت مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في مصر، اليوم الخميس، القبض على مدرس فيزياء من قرية دلبشان التابعة للمركز بتهمة التنمر على الطالبة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة بالغربية.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطاراً من مركز شرطة كفر الزيات بالقبض على مدرس فيزياء، من قرية دلبشان، متهم بالتنمر على الطالبة بسنت خالد أمام زملائها بعد انتشار صور عارية مفبركة لها على تليفونات شباب القرية وزملائها بالدروس، مما دفعها للانتحار هربًا من التنمر.

كان خالد شلبي، والد الطالبة بسنت، حرر محضرًا يتهم فيه المعلم بالتنمر على ابنته أمام زملائها أثناء درس خصوصي وقال لها "بقيتي ترند يابسنت"، ما أحرجها أمام زملائها وقررت بعدها الانتحار.