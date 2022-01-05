تقرير صادم.. تحذير من تناول الأكلة المفضلة عند المصريين

المصدر: البيان

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وجهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح بشأن تناول البقوليات وخاصة الفول لبعض المرضى، حيث نصحت بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام.

وأكدت هيئة الدواء، خلال منشور توعوي لها أن هناك فئة قليلة جدًا يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن مرضى أنيميا الفول عليهم تجنب استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، لأنها قد تزيد من حدة المرض.

وأكدت أنه ينبغي تجنب التعرض للالتهابات الفيروسية والجرثومية، وبخاصة مرض التهاب الكبد الفيروسي.